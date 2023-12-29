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На Западе назвали худший для доллара США год

Bloomberg: 2023 год стал худшим для доллара США со времен пандемии

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Shutterstock

2023 год станет худшим для американского доллара с начала пандемии коронавируса в 2020 году. Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, биржевые рынки ожидают смягчения политики Федерального резервного фонда (ФРС) и снижения курса доллара. При этом американский биржевой рынок ожидает курс на снижение процентной ставки ФРС, что может отразиться на привлекательности доллара США.

«Рынки настроены на сценарий «Златовласки», когда ФРС снизит ставки настолько, чтобы стимулировать экономику, не усиливая инфляционное давление. Это определяет динамику доллара», — пояснила стратег по операциям с фиксированным доходом и иностранной валюте SEB AB в Стокгольме Аманда Сундстрем.

До этого курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые с 30 ноября.

Российский рубль может еще сильнее укрепить свои позиции в 2024 году.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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