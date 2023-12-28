«Победа» в следующем году получит один Boeing

Авиакомпания «Победа» в 2024 году получит еще один самолет Boeing 737-800. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Всего парк авиакомпании вырастет до 42 воздушных судов.

По данным источника, переданным авиакомпании Boeing 737-800 будет борт прекратившей полеты в 2022 году чартерной авиакомпании Royal Flight.

На начало прошлого года у «Победы» было 13 самолетов Boeing, но 11 из них в марте 2022 года были задержаны в аэропортах Турции и Египта из-за санкций. Два самолета Boeing с тех пор находились в Шереметьево.

В ноябре сообщалось, что швейцарская компания услуг для гражданской авиации SITA решила закрыть авиатранспортным компаниям из России доступ к администрируемой ею международной авиационной доменной зоне верхнего уровня .aero. Уточняется, что уже 10 ноября SITA прекратила оказывать российским клиентам услуги по регистрации и продлению доменов в этой зоне.

Ранее сообщалось, что на Украине хотят конфисковать два российских Ан-148.