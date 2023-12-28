Премьер Украины попросил страны-доноры о внеочередной встрече

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил о внеочередной встрече доноров Украины в январе. Об этом сообщает Bloomberg.

«Для поддержания макроэкономической стабильности необходимо, чтобы мы получили внешнее финансирование быстро и в достаточном и предсказуемом объеме начиная с января 2024 года», — говорится в письме Шмыгаля.

Отмечается, что Шмыгаль предложил встретиться в январе, не дожидаясь встречи, которая по плану должна состояться в феврале следующего года.

Он отметил, что Украина не может дожидаться марта, чтобы профинансировать социальные нужды.

По его словам, донорам следует начать координировать свои действия, чтобы направить замороженные российские активы на восстановление Украины.

До этого стало известно, что США хотят разработать механизм по конфискации замороженных российских активов к 24 февраля. Переговоры об этом, по данным Financial Times, прошли на уровне министров финансов стран «Большой семерки».

Ранее в Европе усомнились в идее США изъять активы РФ на $300 млрд.