РФ нацелена войти в мировую четверку по запасам дефицитных полезных ископаемых

Федеральный проект «Геология. Возрождение легенды» даст возможность открыть новые месторождения. В результате Россия войдет в мировую четверку по запасам дефицитных полезных ископаемых, сообщил «Интерфаксу» глава Минприроды Александр Козлов.

Глава ведомства уточнил, что сейчас идет работа на 23 объектах, в том числе поиск золота, меди, свинца, цинка, железной руды.

Для дополнительной геологоразведки уже подготовили более 340 перспективных участков, 256 из которых расположены на Дальнем Востоке.

«Как результат, <…> по таким дефицитным видам, как вольфрам, литий, уран и редкоземельные металлы — войдем в мировую четверку», — подчеркнул Козлов.

Министр обратил внимание, что по федпроекту ведется и поиск подземных вод. Специалисты бурят и исследуют 14 скважины, ожидая прирост запасов свыше 51 тыс. кубометров воды в сутки.

В конце октября ученые выяснили, чем опасно вмешательство человека в глобальный солевой цикл.

Ранее Путин заявил, что Россию больше не смогут называть бензоколонкой.