Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

РФ нацелена войти в мировую четверку по запасам дефицитных полезных ископаемых

Минприроды: Россия хочет войти в топ-4 по запасам дефицитных видов ископаемых

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Федеральный проект «Геология. Возрождение легенды» даст возможность открыть новые месторождения. В результате Россия войдет в мировую четверку по запасам дефицитных полезных ископаемых, сообщил «Интерфаксу» глава Минприроды Александр Козлов.

Глава ведомства уточнил, что сейчас идет работа на 23 объектах, в том числе поиск золота, меди, свинца, цинка, железной руды.
Для дополнительной геологоразведки уже подготовили более 340 перспективных участков, 256 из которых расположены на Дальнем Востоке.

«Как результат, <…> по таким дефицитным видам, как вольфрам, литий, уран и редкоземельные металлы — войдем в мировую четверку», — подчеркнул Козлов.

Министр обратил внимание, что по федпроекту ведется и поиск подземных вод. Специалисты бурят и исследуют 14 скважины, ожидая прирост запасов свыше 51 тыс. кубометров воды в сутки.

В конце октября ученые выяснили, чем опасно вмешательство человека в глобальный солевой цикл.

Ранее Путин заявил, что Россию больше не смогут называть бензоколонкой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами