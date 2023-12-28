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Украина может отменить индексацию пенсий без денег Запада

Министр Жолнович: Украина может отменить индексацию пенсий без помощи Запада

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Илья Питалев/РИА Новости

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заявила, что правительство может отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий, если страны Запада не пришлют финансовую помощь. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

При этом Жолнович добавила, что на выплату базовой пенсии денег должно быть достаточно, поскольку на это имеются средства, уплаченные налогоплательщиками.

Накануне министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Киев может отказаться от выплаты пенсий и зарплат госслужащим, если США и Евросоюз не предоставят необходимое финансирование в начале следующего года. По ее словам, подобное решение может затронуть 500 тыс. госслужащих, 10 млн пенсионеров и 1,4 млн учителей.

До этого украинский институт книги при министерстве культуры страны обратился к министерству финансов из-за нехватки денег на популяризацию отечественной литературы.

Ранее советник американского президента Джо Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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