Захарова обвинила Литву и Евросоюз в невыполнении обязательств по транзиту в РФ

Пробки на дорогах на российско-литовской границе связаны с неспособностью Вильнюса и других стран — членов Европейского союза (ЕС) соблюдать договоренности с Москвой. На это указала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, заявление которой опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат подчеркнула, что проблема на границе возникла из-за ужесточения таможенного контроля со стороны Литвы. В частности, республика начала «квотировать» грузовые железнодорожные перевозки и ограничила движение пассажирского транспорта.

«Рассматриваем сложившуюся ситуацию как неспособность Вильнюса и Брюсселя соблюдать договоренности, зафиксированные в совместных заявлениях Российской Федерации и Евросоюза 2002 и 2004 годов», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что Москва продолжит принимать меры для урегулирования ситуации на российско-литовской границе. В первую очередь руководство страны намерено предпринять шаги, чтобы добиться от зарубежных партнеров выполнения взятых на себя международно-правовых обязательств по транзиту товаров через свою территорию.

Ранее в Калининграде подсчитали ущерб от ограничения сухопутного транзита в область через литовскую территорию.