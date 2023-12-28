В Германии заявили о подготовке новых пакетов санкций против России

Евросоюз готовит новые пакеты санкций против России. Об этом сообщил на брифинге журналистам представитель Минэкономики Германии, передает ТАСС.

«Мы одобрили сейчас в Брюсселе 12-й пакет санкций, и последуют новые пакеты. Это означает, что санкционная система будет расширяться и совершенствоваться, возможности обхода ограничительных мер будут обнаруживаться и пресекаться», — сказал он.

27 декабря вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что многие страны проявляют интерес к покупке российской нефти. Среди них — государства Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.

В этот же день посол Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс сообщил, что у Литвы есть идеи для тринадцатого пакета санкций против России, к примеру ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции двойного назначения должны постоянно корректироваться.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что страны Запада начали против РФ масштабную торговую войну.

Ранее в Европе рассказали, как новые санкции ЕС ударят по торговле Италии с Россией.