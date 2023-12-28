ЦБ РФ анонсировал операции на валютном рынке, связанные со средствами ФНБ

Центральный банк РФ планирует приступить к проведению операций на внутреннем валютном рынке, которые будут направлены на пополнение и использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Работа начнется с 9 января 2024 года, сообщается на официальном сайте регулятора.

Как подчеркивается в заявлении, данные операции будут осуществляться в соответствии с анонсированным до этого порядком их проведения. В том числе в ходе указанного процесса специалисты намерены учесть все операции со средствами ФНБ, осуществленные в текущем году.

«С 9 января 2024 года Банк России <...> начинает проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния», — говорится в сообщении.

При этом представители регулятора добавили, что в первой половине следующего года ЦБ РФ планирует заняться покупкой и продажей иностранной валюты. Ожидается, что банк будет заключать соответствующие сделки, исходя из корректировки обнародованного министерством финансов объема операций в рамках бюджетного правила. В заявлении уточняется, что речь идет о ежедневном объеме продаж в размере 11,8 млрд рублей.

Ранее ЦБ РФ отменил комиссии для банков за переводы по системе быстрых платежей (СБП).