Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЦБ РФ анонсировал операции на валютном рынке, связанные со средствами ФНБ

ЦБ РФ с 9 января начнет проводить валютные операции для пополнения средств ФНБ

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Центральный банк РФ планирует приступить к проведению операций на внутреннем валютном рынке, которые будут направлены на пополнение и использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Работа начнется с 9 января 2024 года, сообщается на официальном сайте регулятора.

Как подчеркивается в заявлении, данные операции будут осуществляться в соответствии с анонсированным до этого порядком их проведения. В том числе в ходе указанного процесса специалисты намерены учесть все операции со средствами ФНБ, осуществленные в текущем году.

«С 9 января 2024 года Банк России <...> начинает проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния», — говорится в сообщении.

При этом представители регулятора добавили, что в первой половине следующего года ЦБ РФ планирует заняться покупкой и продажей иностранной валюты. Ожидается, что банк будет заключать соответствующие сделки, исходя из корректировки обнародованного министерством финансов объема операций в рамках бюджетного правила. В заявлении уточняется, что речь идет о ежедневном объеме продаж в размере 11,8 млрд рублей.

Ранее ЦБ РФ отменил комиссии для банков за переводы по системе быстрых платежей (СБП).

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами