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Силуанов признал возможность расходования ФНБ в следующем году

Силуанов: при цене на нефть ниже $70 ФНБ в 2024 году может быть потрачен

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Минфин РФ допускает расходование Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2024 году в случае падения цен на нефть. Об этом заявил журналистам глава ведомства Антон Силуанов, передает РИА Новости.

По словам Силуанова, весь объем ФНБ тратить не будут. Министр отметил, что это возможно, если цена на нефть опустится ниже $60 за баррель. Глава Минфина уточнил, что политика будет меняться при цене ниже $70, поскольку именно этот уровень закладывался как оптимистичный.

В 2024 году из ФНБ планируется потратить 1,3 трлн рублей, а к 2025 году Минфин надеется отказаться от таких трансфертов. Однако Силуанов сказал, что есть задача не оставаться без запасов. По его словам, если ситуация с ценами на энергоресурсы будет негативной, средства фонда будут направлены на сбалансирование бюджета.

Пополнение ФНБ возможно только при цене Urals выше $60. В 2023 году ожидается пополнение фонда на 1,1 трлн рублей. К началу 2024 года объем ФНБ оценивается в 12,2 трлн рублей. Силуанов отметил, что полностью обнулять фонд не планируется.

До этого Минфин РФ сообщил об уменьшении ФНБ в октябре.

Ранее Новак сообщил о нефтегазовых доходах России в 2023 году.

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