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В правительстве РФ задумались, чем можно заменить ипотеку

Хуснуллин заявил, что власти ищут альтернативы ипотеке для граждан

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Depositphotos

Для повышения доступности жилья в России власти прорабатывают механизмы, альтернативные ипотеке. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин, сообщает РИА Новости.

«Мы, действительно, рассматриваем возможность и продажи жилья в рассрочку, и вопросы лизинга, и какие-то иные схемы», — пояснил Хуснуллин.

В качестве положительного примера вице-премьер привел Татарстан и Башкирию, где для граждан существуют возможности приобретения жилья в рассрочку или через механизм ссудосберегательных касс.

По словам Хуснуллина, сегодня в стоимости квадратного метра жилья достаточно большую долю составляют финансовые услуги, то есть кредиты застройщикам и ипотека. Правительство ищет способы снижения таких затрат.

28 декабря Хуснуллин допустил снижение объемов выдачи ипотеки в России в 2024 году.

27 декабря стало известно, что в 2024 году Центробанк РФ ужесточит требования к ипотеке.

Ранее в Госдуме предрекли отмену льготной ипотеки в 2024 году.

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