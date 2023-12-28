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ФАС порекомендовала властям регионов договориться с бизнесом по ценам на яйца

ФАС рекомендовала властям регионов достичь соглашения с бизнесом о ценах на яйца

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Shutterstock

Федеральной антимонопольной службой (ФАС) властям регионов рекомендовано заключать соглашения с бизнесом о стабилизации цен на куриные яйца. Об этом, ссылаясь на заявление ведомства, сообщает РБК.

Рекомендации о заключении подобных соглашений были даны сотрудниками региональных управлений ФАС на межведомственных совещаниях, в которых также участвовали представители торговых сетей и производителей яиц. Соглашения предлагается заключать с учетом постановления, которое для стабилизации цен на товары первой необходимости предоставляет полномочия властям заключать договоренности с бизнесом. На такие товары разрешается устанавливать предельные цены.

Соглашения о стабилизации цен были заключены уже в десяти российских регионах. ФАС осуществляет контроль за тем, чтобы заключенные соглашения не противоречили нормам антимонопольного законодательства и постановлениям федерального правительства. В результате принятых мер, отметило ведомство, в этих регионах цены на яйца уже стали снижаться.

Ранее сообщалось, что ФАС возбудила дело в отношении производителей яиц в Волгоградской области.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 16%.

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