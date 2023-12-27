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ФАС возбудила четыре новых антимонопольных дела о росте цен на яйца

ФАС завела четыре дела о росте цен на яйца по признакам картельного соглашения

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Shutterstock

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела четыре новых дела о повышении цен на куриные яйца по признакам картельного соглашения. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Выявило одновременное повышение цен на куриные яйца», — отмечается в публикации.

Так, признаки искусственной монополии замечены в следующих организациях: «Городищенская птицефабрика», «Птицефабрика «Волжская», «Агрофирма «Восток» и «Степное». Все они, кроме последней, зарегистрированы и ведут деятельность в Волгоградской области. По данным службы, в декабре текущего года фирмы повысили средневзвешенные оптово-отпускные цены на яйца от 45% до 100% по сравнению с октябрьскими ценами. В случае подтверждения подозрений им назначат крупные оборотные штрафы.

«В отношении производителей возбуждено дело по признакам заключения картельного соглашения», — сообщили в ФАС.

Накануне территориальные органы ФАС возбудили четыре дела в отношении производителей куриных яиц в связи с резким повышением цен.

Ранее Путин в шутку попросил Лукашенко не жадничать и поставить России яйца.

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