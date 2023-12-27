Путин поделился прогнозом по дефициту бюджета России

Российский президент Владимир Путин спрогнозировал снижение дефицита федерального бюджета страны по итогам 2023 года ниже 1,5% валового внутреннего продукта (ВВП). Его цитирует РИА Новости.

«Дефицит у нас даже меньше 2%», — заявил глава государства в ходе совещания Госсовета.

Он отметил, что данный результат является ожидаемым и неплохим.

«Будет меньше, скорее всего. Меньше 1,5% будет даже», — поделился прогнозом российский лидер.

Перед этим Министерство финансов РФ сообщало, что, согласно предварительным оценкам, дефицит федерального бюджета в январе — ноябре 2023 года составил 878 млрд рублей, что на 4,8% выше объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года.

Путин, в свою очередь, заявил, что в целом финансовая система России сейчас находится в здоровом состоянии, дефицит федерального бюджета за 11 месяцев составил 0,5% ВВП, консолидированный бюджет профицитный.

Ранее Россия нарастила госдолг для покрытия дефицита бюджета.