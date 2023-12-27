В Минфине рассказали, когда может снизиться ключевая ставка

Министерство финансов России ожидает, что снижение ключевой ставки Центробанком начнется к концу 2024 года. Об этом заместитель министра финансов России Иван Чебесков заявил в интервью телеканалу «РБК-ТВ».

«Мы ожидаем, что в следующем году это смягчение будет происходить», — сказал он.

По его словам, прогнозы сейчас разные, но ожидания, что к концу года снижение ключевой ставки должно произойти.

До этого в Центробанке сообщили, что средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в крупнейших банках РФ выросла на 0,52 процентных пункта до 14,52%.

Исторический максимум показателя был зафиксирован в марте 2022 года на уровне 20,51%. Минимальное значение отмечалось в октябре 2020-го и составило 4,33%.

14 декабря президент России Владимир Путин заявил в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что устойчивость банковской системы является «приятной новостью» для россиян, у которых есть вклады.

Ранее россиянам рассказали, возможен ли доллар по 60 рублей в 2024 году.