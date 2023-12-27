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Новак сообщил о желании многих стран купить российскую нефть

Новак: покупкой российской нефти интересуются многие страны

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Мурад Оруджев/РИА Новости

Многие страны проявляют интерес к покупке российской нефти. Среди них — государства Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил в интервью телеканалу «Россия 24». Его слова приводит ТАСС.

Новак не конкретизировал список стран.

«Если говорить глобально об основных партнерах, то это те новые логистические маршруты, поставки, новые транспортные маршруты, в том числе с использованием Северного морского пути», — отметил вице-премьер.

Поставки по Севморпути выросли до 1,5 млн тонн в этом году. Такой объем проследовал по маршруту впервые и предполагается его дальнейший рост. Севморпуть вдвое короче, чем традиционный маршрут через Средиземное море, уточнил Новак.

По его словам, сейчас основными покупателями российской нефти выступают Индия и Китай. На Дели приходится 40% поставок российской нефти, на Пекин — 40-50%.

21 декабря первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании Совета по нацпроектам сообщил, что Москва увеличила экспорт сырой нефти в этом году на 7% по сравнению с докризисным 2021 годом — до 250 млн тонн. Рост поставок произошел, несмотря на антироссийские санкции.

Ранее стоимость доставки нефти выросла из-за атак на танкеры в Суэцком канале.

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