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Россия намерена огранить транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан

РФ намерена ограничить транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан

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Gerald Herbert/AP

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) намерена ограничить транзит по территории страны в Казахстан всей птицеводческой продукции из США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В материале указано, что в 2023 году объем соответствующих поставок составил 15 тыс. тонн. При этом по итогам предыдущего года данный показатель был существенно выше — 23 тыс. тонн, уточнил источник.

«Россельхознадзор считает необходимым ввести временные ограничения на транзит по территории России в Казахстан всей птицеводческой продукции из США», — добавил он.

Источник не исключил, что таким образом служба хочет предотвратить занос высокопатогенного гриппа птиц на территорию РФ. По его словам, в настоящее время в США наблюдается нестабильная эпизоотическая ситуация по упомянутому заболеванию.

В частности, на это обращала внимание Всемирная организация здравоохранения животных (ВОЗМ). Согласно официальной статистике, в текущем году в США было зафиксировано более 290 случаев заражения птичьим гриппом.

Ранее россиянам рассказали о главной опасности вируса птичьего гриппа.

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