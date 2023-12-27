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В Минфине Украины пока не знают, где взять деньги на новую мобилизацию

Минфин Украины: страна истощила потенциал финансирования военных потребностей

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Susana Vera/Reuters

Предполагаемая мобилизация полумиллиона человек станет для экономики Украины очень серьезным испытанием, а свободных средств в бюджете нет. Об этом заявил глава Минфина страны Сергей Марченко в эфире YouTube-канала украинской версии Forbes.

«Мы истощили наш внутренний потенциал касаемо финансирования военных потребностей», — сказал Марченко.

По его словам, в настоящий момент в бюджете Украины нет лишних средств, их еще предстоит найти. Но в этом случае Минфин должен понимать, когда понадобятся деньги: уже сегодня, в марте или, возможно, апреле. Лишь в этом случае министр готов говорить о финансовом обеспечении новой мобилизации граждан.

Соответствующих разъяснений из украинского Генштаба, по словам Марченко, в Минфин страны пока не поступало.

27 декабря стало известно, как именно на Украине собираются мобилизовать 500 тыс. человек.

В тот же день в Раде предположили, что украинцы начнут «убегать от своего государства» на фоне мобилизации.

Ранее в Минобороны Украины сообщили о готовности электронного реестра военнообязанных.

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