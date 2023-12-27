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В России выросло потребление электричества

Новак заявил, что за 2023 год энергопотребление в России выросло на 4%

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Depositphotos

За 2023 год энергопотребление в России выросло на 4%, что косвенно может свидетельствовать о росте экономики. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала »Россия 24».

«В этом году общее потребление электроэнергии выросло на 4%, это тоже говорит о том, что наша экономика растет. Потребление электроэнергии растет, что для энергетиков очень важно, поскольку одна из основных составляющих и задач, стоящих перед энергетиками, — это надежное и стабильное энергоснабжение наших потребителей и подключение новых», — заявил Новак.

До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что в 2023 году нефтяные и газовые доходы российского бюджета составят около 9 трлн рублей.

Он добавил, что топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России составил валовый внутренний продукт в размере 27% и заработал до 57% от общей экспортной выручки.

Ранее в «Укрэнерго» оценили ситуацию с энергоснабжением на Украине.

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