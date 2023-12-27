Новак сообщил о нефтегазовых доходах России в 2023 году

В 2023 году нефтегазовые доходы российского бюджета составят около 9 трлн рублей. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак заявил в интервью телеканалу »Россия 24».

«ТЭК, так же стабильно отработав, обеспечил стабильные доходы в бюджет нашей страны, нефтегазовые доходы по оценке Минфина в этом году составят порядка 9 трлн рублей, и это примерно уровень 2021 года», — заявил Новак.

Он добавил, что топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России составил валовый внутренний продукт в размере 27% и заработал до 57% от общей экспортной выручки.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что по итогам 2023 года российский федеральный бюджет не увеличил зависимость от нефтегазовых доходов по сравнению с предыдущими годами.

По словам министра, федеральный бюджет по-прежнему примерно на треть пополняется за счет продажи Россией нефти и газа.

Ранее Силуанов анонсировал пополнение ФНБ.