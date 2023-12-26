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Франция начала экспортировать электроэнергию

Экспорт электроэнергии из Фракции достиг максимума с 2019 года

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Global Look Press

Франция установила рекорд по объему экспорта электроэнергии за один день с 2019 года. 22 декабря страна направила в соседние государства 18,68 мегаватт электроэнергии. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Предыдущий суточный максимум французского экспорта электричества был зафиксирован в феврале 2019 года на отметке 17,415 мегаватт. Как отмечает BFMTV, рекорд был достигнут благодаря запуску ряда ядерных реакторов и теплой погоде во Франции.

В 2022 году Франция, наоборот, импортировала электроэнергию в рекордных объемах. Однако в начале 2023 года ситуация изменилась. Также выросла доля ветряной генерации в структуре производства электроэнергии — с 10% до 25%.

До этого стало известно, что во Франции АЭС должны вырабатывать не менее 50 ГВтч, чтобы пережить зиму, на сегодня они вырабатывают лишь 40 гигаватт-часов. При этом руководитель французского Комитета по регулированию энергетики (CRE) Эммануэль Варгон сообщил о планах достичь выработки 45 ГВтч к январю 2024 года.

Ранее энергетический кризис в Европе сочли завершившимся.

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