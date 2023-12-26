«МегаФон» назвал самые продаваемые бренды в 2023 году

Китайские бренды впервые заняли все верхние места рейтинга продаж в сети «МегаФон» и Yota в 2023 году, сообщает пресс-служба «МегаФона».

Самой популярной моделью по объему продаж в натуральном выражении и лидером в ценовой категории до 20 тыс. рублей в 2023 году стал смартфон Honor X6. В категории от 20 тыс. до 50 тыс. рублей первое место занял Infinix Note 30 Pro, а дороже 50 тыс. рублей – Apple iPhone 13.

«Гиганты индустрии смартфонов Apple и Samsung планомерно теряют аудиторию поклонников в России. Поставки устройств этих брендов по-прежнему осуществляются регулярно, но сказывается отсутствие маркетинговой активности и рост цен. В результате мы видим значительное сокращение доли рынка прежних лидеров», — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов.

В «МегаФоне» отметили, что в 2022 году самым популярными брендами были Samsung (24%) и Xiaomi (24%), а Realme (21%) занял третье место по популярности. В 2021 году была похожая ситуация.

Тогда смартфоны Samsung также стали самыми популярными (39%), вторым стал Xiaomi (29%), а третьим – Apple (11%).