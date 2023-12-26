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Россиянам обещали повышение пенсий и МРОТ с 1 января 2024 года

Депутат Бессараб: с 1 января 2024 года в России повысят пенсии и МРОТ

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Depositphotos

С 1 января 2024 года в России вырастут пенсии и минимальный размер оплаты труда. Об этом «Ленте.ру» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

МРОТ повысят на 18,5%, изменение затронут около 5 млн россиян.

Страховые пенсии проиндексируют на 7,5%. Соответственно, российские пенсионеры в 2024 году получат уже увеличенные выплаты. По словам Бессараб, в России порядка 33 млн получателей страховых пенсий.

«Я думаю, это хорошие изменения. Это то, что коснется напрямую», — отметила парламентарий.

19 декабря Бессараб рассказала, что россияне, которым в декабре исполнилось 80 лет, будут получать повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости с января 2024 года. То есть у них она составит не 8 134,88 рубля, а 16 269,76 рубля. Людям старше 80 лет уже нужно повышенное внимание и, возможно, посторонний уход, пояснила парламентарий. Перерасчет будет произведен автоматически, то есть пенсионерам не нужно подавать для этого никаких заявлений.

Ранее в России предложили снизить возраст досрочного выхода на пенсию.

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