В России ожидают роста финансового мошенничества в 2024 году

В 2024 году в России активизируются финансовые аферисты, что повлечет рост мошенничества по сравнению с 2023 годом. Такой прогноз «Газете.Ru» дал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров.

«Стоит ожидать сезонное мошенничество в сезон отпусков, перед праздниками. Например, фишинговые сайты по бронированию отелей, покупка авиабилетов или фейковые розыгрыши, денежные компенсации. Также будет всплеск перед началом учебного года. Пользователям стоит быть особенно внимательными во время новогодних и рождественских каникул, когда под видом выгодной акции злоумышленники могут украсть данные и деньги с карты», — пояснил эксперт.

Он уточнил, что такая же ситуация будет складываться в преддверии 14 и 23 февраля, 8 марта, только к фишинговым сайтам и объявлениям под видом акций в магазинах активизируется схема FakeDate.

«Распространенный сценарий: мошенник под видом привлекательной девушки знакомится с потенциальной жертвой в соцсетях или на сайте знакомств и предлагает провести романтический вечер на стендап-шоу, кино, кальянной или заказать доставку ужина. Жертва получает ссылку на фишинговый сайт, оплачивает «билеты», а деньги и данные карты похищаются злоумышленниками. Бывает, что деньги списываются дважды или трижды — при оформлении «возврата», — отметил Егоров.

По его словам, этим летом был пик активности киберпреступников, которые рассылали фишинговые страницы для кражи аккаунтов в мессенджерах. Наиболее популярной темой для приманки вновь стали детские творческие конкурсы с призом в виде путевок в летний лагерь.

«Также активно применяются «незапланированные» сценарии. Киберпреступникам нужен только свежий инфоповод, под который можно подстроить свои схемы. Возможно появление новых схем на фоне геополитической ситуации, изменений в законодательстве, уходом или появлением компаний и сервисов», — заключил эксперт.

По данным аналитиков команды мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности F.A.C.C.T. (CERT-F.A.C.C.T.), в 2023 году было обнаружено более 29 221 фишинговых доменов. Из них 17 315 были задействованы в схеме «Мамонт», связанной с оплатой фейковой доставки несуществующих товаров или услуг.

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