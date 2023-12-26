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Россияне рассказали, на что тратили больше всего денег в 2023 году

РБК: основные расходы россиян в 2023 году пришлись на еду, одежду и ЖКХ

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Shutterstock

В 2023 году основные расходы россиян пришлись на продукты питания, одежду, транспорт и содержание жилья. Таковы результаты опроса аналитического центра НАФИ и компании «Ингосстрах», сообщает РБК.

«Расходы на продукты питания заняли наибольшую долю в структуре семейного или личного бюджета россиян в 2023 году, как и в 2022-м. В среднем они составили 31% от всех ежемесячных трат», — говорится в публикации.

Год назад траты на еду, согласно аналогичному опросу, составляли 35% бюджета опрошенных.

На втором месте по расходам оказалась покупка одежды и обуви: в среднем на это тратилось 15% семейного бюджета (11% в прошлом году).

Третье место по расходам занимают платежи за ЖКХ и/или аренду жилья, а также транспортные расходы: 11% ежемесячных трат среднего россиянина.

Далее по нисходящей следуют расходы на медицину (9%), культуру (8%) и образование (также 8%).

Опрос проводился в декабре 2023 года с участием одной тысячи человек в возрасте от 18 лет.

26 декабря сообщалось, что большинство россиян считают, что инфляция в стране превышает официальные показатели.

25 декабря стало известно, что в 2023 году треть россиян столкнулась с дефицитом лекарств и почти все — с подорожанием.

Ранее опрос показал, какие профессии будут наиболее востребованными в 2024 году.

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