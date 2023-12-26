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Путин подписал закон о реестре национальной промышленной продукции

В России будет создан реестр отечественной промышленной продукции

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Президентом России Владимиром Путиным подписан закон о создании в стране реестра отечественной промышленной продукции. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Закон предусматривает, что определять правила реестра будет правительство, ведение реестра возложено на министерство промышленности и торговли.

Также в стране будет создана система цифровых паспортов промышленной продукции.

Кроме того, законом вводится механизм стимулирования спроса на промышленную продукцию с помощью использования логотипа государственной информационной системы промышленности (ГИСП) для распространения сведений о товаре в целях его продвижения на рынке.

Закон вступит в силу с 1 июля следующего года.

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