В Феодосии открылся офис Сбера

В Феодосии открылся новый офис Сбера, сообщает пресс-служба банка.

В офисе доступны все основные продукты для розничных клиентов: дебетовая и кредитная СберКарта, вклады, ипотека и многое другое.

Также в офисе предприниматели смогут открыть расчетный счет и подобрать продукты и услуги для роста бизнеса.

Кроме того, в зоне самообслуживания установлены три банкомата.

В пресс-служба Сбера отметили, что банк предоставил ипотеку 3 тыс. крымских семей, а ипотечный портфель банка в Крыму достиг 11 млрд рублей.

На сегодняшний день на территории Крыма и Севастополя работают 126 современных банкоматов Сбера, а сеть pos-терминалов составляет 3,7 тыс.