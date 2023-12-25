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Глава Центробанка России назвала главные сложности при санкциях

Набиуллина назвала главной проблемой от санкций платежи и блокировку активов

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что основной проблемой после введения в отношении РФ санкций из-за начала военной операции стали международные платежи и блокировка активов частных лиц. Об этом она сообщила в интервью РБК.

Как рассказала Набиуллина, ЦБ оценивал риски усиления санкций с 2014 года и во многом был готов ко многим из них.

По ее словам, заморозка резервов РФ стала очень негативным сигналом для всех Центробанков, потому что это нарушение базовых принципов защищенности резервов». Она подчеркнула, что справиться с этим ЦБ РФ помог плавающий курс и валютные ограничения, которые были приняты весной 2022 года.

«Проблемой, вот именно проблемой, стали международные платежи, они до сих пор являются проблемой, хотя мы пытаемся ее решить. Конечно, очень болезненной темой стала блокировка и замораживание активов частных лиц — миллионов людей, которые не подпали под санкции, но оказались с замороженными активами», — сказала глава Центробанка.

Она не исключает усиления санкционного давления. Набиуллина добавила, что ЦБ просчитывает такой сценарий.

До этого глава Банка России заявила, что регулятору следовало повысить ключевую ставку еще весной.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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