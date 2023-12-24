«Газпром» превзошел рекорд поставок газа в Китай

«Газпром» в субботу установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Об этом сообщила пресс-служба компании.

В «Газпроме» отметили, что российская компания полностью выполнила запрос китайской стороны на поставку газа, который превысил суточные контрактные обязательства по объемам. Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC. Предыдущий рекорд суточных поставок был зафиксирован 16 декабря на фоне растущего спроса со стороны Китая.

В 2023 году Россия экспортировала в Китай 15,5 млрд кубометров газа по «Силе Сибири». В текущем году ожидается превышение планового уровня поставок в 22 млрд кубометров.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявлял, что в ближайшие годы экспорт российского газа в Китай может вырасти до 48 млрд кубометров в год. Также рассматривается возможность увеличения поставок по «Силе Сибири» сверх проектной мощности в 38 млрд кубометров.

Ранее в «Газпроме» заявили о спаде спроса на газ в ЕС.