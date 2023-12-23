В Иране пригрозили США блокадой Средиземного моря

Генерал иранского КСИР (Корпуса стражей исламской революции) Мохаммад Реза Нагди пригрозил США блокадой Средиземного моря из-за нежелания остановить действия Израиля в секторе Газа. Его слова приводит Aftab News.

«Вчера Персидский залив и Ормузский пролив стали для них кошмаром, а сегодня Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море поймали их в ловушку, и с продолжением этих преступлений им вскоре придется ждать закрытия Средиземного моря», – заявил он.

По словам Нагди, в будущем США и их союзникам придется ждать «зарождения новых сил сопротивления и закрытия для них остальных дорог и путей», в том числе Гибралтарского пролива.

До этого в США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон заявил, что иранская сторона предоставила хуситам нужные для нападений разведывательные данные.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.