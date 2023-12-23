Российские власти выделили более 1,2 млрд рублей на образовательные кредиты

Российские власти направят 1,2 млрд рублей на предоставление образовательных кредитов с господдержкой под 3% годовых. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства.

Средства на программу поступят из федерального бюджета. За счет них власти просубсидируют свыше 135,5 тыс. льготных кредитов для студентов российских колледжей и вузов.

По поручению президента России Владимира Путина ставка по образовательным кредитам с господдержкой была снижена до 3% годовых.

Взять такой заем можно на получение среднего профессионального и высшего образования начиная с 14 лет. Государство возмещает банкам, предоставляющим образовательные кредиты, разницу между льготной и рыночными ставками. Весь срок обучения и следующие девять месяцев после его окончания можно погашать только проценты по кредиту, а остальную часть займа необходимо вернуть в течение 15 лет. Разрешено досрочное погашение кредита.

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