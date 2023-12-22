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Экономике Европы предсказали усиление кризиса

FT: резкое сокращение госрасходов ударит по экономике еврозоны в 2024 году

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Резкое сокращение государственных расходов в некоторых странах еврозоны может негативно сказаться на перспективах роста экономики всего региона в следующем году. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на участников рынка.

Новые бюджетные правила, которые приняты министрами финансов стран-участниц Евросоюза, могут ударить по экономике еврозоны. Планируется поэтапное ужесточение ограничений госрасходов для каждой страны союза. При этом власти стран с большим объемом госдолга должны разработать планы по сокращению дефицита бюджета и установить лимит годовых расходов, согласованный с Брюсселем.

Аналитики из Consensus Economics считают, что валовый внутренний продукт еврозоны в 2024 году увеличится только на 0,5%.

В первую очередь, бюджетный кризис может коснуться Италии и Германии, пишет газета. Аналитик компании Generali Investments Мартин Вольбург допустил, что в следующем году экономика ФРГ вырастет всего на 0,1%.

Решение Германии отменить лимит на заимствования для правительства, который известен как «долговой тормоз», скажется на ситуации в стране, убежден политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. По его словам, это грозит экономическим кризисом, а в будущем — потерей власти канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Ранее в Германии оценили эффект для страны от антироссийских санкций.

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