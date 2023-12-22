На площадках двух новых экотехнопарков «Росатома» завершили монтаж основного оборудования

Предприятие госкорпорации «Росатом» — Федеральный экологический оператор (ФГУП «ФЭО») — завершил монтаж основного технического оборудования для высокотемпературного обезвреживания отходов на площадках строящихся экотехнопарков в Саратовской и Курганской областях. Об этом сообщили в «Росатоме». Ввод экотехнопарков в эксплуатацию запланирован до конца 2024 года.

Основная задача создаваемых предприятий «Горный» в Саратовской области и «Щучье» в Курганской области — не просто обезвредить образующиеся в России промышленные отходы I и II классов, но и максимально извлечь при утилизации и вернуть во вторичный хозяйственный оборот полезные компоненты.

Высокотехнологичная инфраструктура создается в рамках реализации национального проекта «Экология»

В «Росатоме» сообщили, что в настоящее время на двух площадках завершается подготовка к индивидуальным испытаниям установок термического обезвреживания отходов.

По словам генерального директора ФГУП «ФЭО» Максима Погодина, «Росатом» оперативно решает поставленные государством задачи по обеспечению технологического суверенитета страны.

Он отметил, что госкорпорация развивает современные отечественные технологии в отрасли обращения с отходами и создает мощный задел для растущего рынка для их безопасной переработки в будущем.

«В условиях санкций ряд иностранных поставщиков ограничили работу с российскими партнерами. Благодаря слаженной работе команды «Росатома» удалось импортозаместить технологические решения, подобрать аналоги оборудования, которое по ряду параметров даже превосходит зарубежные, — добавил Погодин.

В «Росатоме» уточнили, что оборудование для высокотемпературного обезвреживания отходов поставлено российской компанией и внесено в информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям «Обезвреживание отходов термическим способом».

Продукты, которые получаются из отходов, востребованы в промышленности в качестве пересыпного, изолирующего материала на полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО), а смесь солей кальция и натрия — в химпроме в качестве добавки для производства цемента.

Напомним, сеть экологических технопарков создается в семи регионах страны создается в рамках федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I–II классов опасности».

Четыре предприятия строятся на базе бывших объектов по уничтожению химического оружия в Саратовской, Курганской, Кировской областях и Удмуртии. Объекты в Томской, Нижегородской и Иркутской областях создаются с нуля.