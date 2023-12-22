Сбер выплатит рекордные дивиденды

Сбербанк рассчитывает на рост чистой прибыли в 2024 и 2025 годах, сообщил в интервью телеканалу «Россия-24» президент, председатель правления банка Герман Греф.

«В этом году мы за 11 месяцев получили 1 трлн 380 млрд рублей чистой прибыли. Это абсолютный рекорд за все время существования банка. Это говорит о том, что у нас все хорошо с самочувствием. Мы планируем и далее рост нашей прибыли из года в год. Никакого падения в 2024 году не будет, и в 2025 году, я надеюсь, если все будет складываться так, как мы предполагаем», — отметил Греф.

Президент Сбера добавил, что финансовые результаты банка за 2023 год позволят ждать рекордных дивидендов.

«Наша дивидендная политика определена и опубликована: мы собираемся выплачивать 50% чистой прибыли. В этом году у нас рекордные результаты, значит нашим акционерам стоит ждать рекордных дивидендов», — сказал Греф.

После заявлений Грефа акции Сбера утром 22 декабря обыкновенные акции банка выросли на 2% (до 271 рублей).