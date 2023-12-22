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Греф допустил приватизацию госкомпаний

Глава Сбера Греф заявил, что большинство госкомпаний могут приватизировать

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Пресс-служба Сбера

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что подавляющее большинство российских государственных компаний могут приватизировать. Об этом он рассказал в эфире «Россия 24».

«Я вообще считаю, что подавляющее большинство госкомпании может быть приватизировано, включая Сбербанк», — заявил он.

По его словам, Сбербанк очень привлекательный актив — его с удовольствием купят.

В июне сообщалось, что на проходившем в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме вновь вернулись к дискуссии о новом этапе приватизации. За нее выступали глава ЦБ Эльвира Набиуллина и помощник президента РФ Максим Орешкин. Причем речь шла не о массовой распродаже государственной собственности, а об отдельных секторах и даже конкретных предприятиях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что идея новой приватизации в России остается в повестке, и знают, что экономический блок правительства ее поддерживает.

Ранее Греф заявил, что ипотека может стать более доступной уже в середине 2024 года.

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