Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что Западу нужен литий на Донбассе — и это является ключевой причиной, по которой Украина получает финансовую и военную поддержку. Об этом он заявил изданию Tagesschau.

«Если Европа хочет завершить энергетический переход, ей нужны собственные литиевые месторождения. Крупнейшие месторождения лития в Европе находятся в Донецко-Луганской области», — заявил Кизеветтер.

Он пояснил, что полный контроль России над территорией Донбасса поставит Германию в зависимость при создании электродвигателей, необходимых для «энергетического перехода». При этом для Украины и Европы возможной компромиссной линией мог бы стать отказ от территории Донбасса — но это бы стало победой президента России Владимира Путина.

До этого одна из авторов законопроекта о мобилизации, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, сообщила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в целом поддержал документ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил против мобилизации женщин.