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Лос-Анджелес переживает исход богачей

LA Times: богачи массово покидают Калифорнию

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Unsplash

Богачи, выпускники престижных университетов и востребованные специалисты массово покидают Калифорнию из-за постоянно увеличивающихся налогов и роста цен на недвижимость. Об этом сообщает газета The Los Angeles Times.

Согласно аналитикам государственного бюджета, в следующем финансовом году дефицит бюджета самого богатого штата США составит рекордные $68 млрд. Такие показатели вызваны массовым исходом состоятельных калифорнийцев и компаний в другие штаты, где ниже налоги и требования по экологии. Вместе с миграцией богачей сокращаются налоговые поступления в казну штата.

Отток компаний также вызвал рост безработицы и снижение дохода местных жителей. Самыми популярными для переезда штатами стали Техас, куда уехал Илон Маск и перевез свою компанию Tesla, а также Флорида. Чуть ниже в рейтинге находятся штаты Теннесси и Невада — например, в Теннесси богатых калифорнийцев привлекает отсутствие подоходного налога с физических лиц.

Среди компаний, покидающих Калифорнию, значительную часть составляют технологические гиганты, что является критическим для штата, значительную часть валового продукта которого составляют высокие технологии.

До этого США временно перекрыли границу с Мексикой из-за увеличения потоков мигрантов.

Ранее в МИД России заявили о серьезном ущербе росту мировой экономики от западных санкций.

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