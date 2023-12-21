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Названо число россиян, которые получат деньги при обмене блокированными активами

Минфин: 2,5 млн россиян получат средства при обмене замороженными активами

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Около 2,5 из 3,6 млн россиян смогут вернуть свои деньги в рамках механизма обмена заблокированными активами. С таким заявлением выступил глава министерства финансов России Антон Силуанов, чьи слова передает РИА Новости.

«Количество пострадавших российских граждан составило 3,6 млн человек», — объявил он в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По словам главы ведомства, страны Запада заморозили инвестиции российских компаний и граждан, которые ранее были вложены в зарубежные ценные бумаги на западных финансовых площадках.

«Мы надеемся, что около 2,5 млн человек из 3,6 млн смогут получить и вернуть свои вложения», — сказал Силуанов.

Как отметил министр, задача ведомства будет заключаться в помощи соотечественникам, иностранные активы которых оказались заблокированы.

В ноябре президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об обмене части заблокированных в российском государстве средств иностранных инвесторов на замороженные активы граждан РФ.

Ранее в США задумались о выделении Украине замороженных российских активов.

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