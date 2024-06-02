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В России шесть населенных пунктов остались без света после обстрела со стороны ВСУ

Губернатор Гладков: шесть белгородских сел остались без света из-за обстрела ВСУ

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Телеграм-канал «Александр Дрозденко»

Вооруженные силы Украины повредили линию электропередачи в Краснояружском районе Белгородской области, в результате чего шесть населенных пунктов оказались отрезаны от электричества. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

«Без света временно остаются жители шести населенных пунктов: п. Прилесье, с. Графовка, с. Романовка, с. Демидовка, с. Поповка и с. Репяховка», — написал глава области.

По его словам, ремонтные работы начнутся после согласования с Минобороны РФ.

Также Гладков отметил, что в настоящее время ВСУ обстреливают село Графовка Краснояружского района. В результате детонации двух украинских FPV-дронов около Графовской общеобразовательной школы повреждения получили два легковых автомобиля. Никто из мирных жителей не пострадал, добавил губернатор.

2 июня дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили реактивный снаряд РСЗО «Ольха» над территорией Белгородской области.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.

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