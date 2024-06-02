Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Офицер рассказал о снижении применения ВСУ артиллерийских орудий на поле боя

ВСУ снижают применение арторудий на Купянском участке фронта

close
100%
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Старший офицер батареи 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Мамура» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) снижают применение артиллерийских орудий на купянском участке фронта. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ведение боевых действий кардинально поменялось, если раньше были опасны кассетные боеприпасы, прилеты минометов, то сегодня их применение сводится к минимуму, украинская сторона чаще использует беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

«Мамур» подчеркнул, что это связано с разницей себестоимости снарядов и дронов в пользу последних, а также с большей эффективностью беспилотников по сравнению с артиллерией.

До этого президент Украины Владимир Зеленский на полях форума «Шангри-Ла» провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином, в ходе которой стороны обсудили укрепление системы ПВО республики и поставки истребителей F-16.

Зеленский также выразил благодарность Джо Байдену за разрешение наносить удары по территории России американским оружием.

Ранее Зеленский обсудил с делегацией США право Киева бить западным оружием по РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами