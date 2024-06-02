Офицер рассказал о снижении применения ВСУ артиллерийских орудий на поле боя

Старший офицер батареи 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Мамура» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) снижают применение артиллерийских орудий на купянском участке фронта. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ведение боевых действий кардинально поменялось, если раньше были опасны кассетные боеприпасы, прилеты минометов, то сегодня их применение сводится к минимуму, украинская сторона чаще использует беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

«Мамур» подчеркнул, что это связано с разницей себестоимости снарядов и дронов в пользу последних, а также с большей эффективностью беспилотников по сравнению с артиллерией.

До этого президент Украины Владимир Зеленский на полях форума «Шангри-Ла» провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином, в ходе которой стороны обсудили укрепление системы ПВО республики и поставки истребителей F-16.

Зеленский также выразил благодарность Джо Байдену за разрешение наносить удары по территории России американским оружием.

Ранее Зеленский обсудил с делегацией США право Киева бить западным оружием по РФ.