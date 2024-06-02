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Житель Подмосковья час уговаривал чужой мотоцикл завестись и попал на видео

В Подмосковье мужчина пытался угнать мотоцикл уговорами и попал на видео

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Телеграм-канал «Baza»

Нетрезвый житель Одинцово пытался угнать мотоцикл, уговаривая его завестись. Об этом сообщает Telegram-канал Baza и публикует видеозапись инцидента.

Инцидент произошел в жилом комплексе «Сколковский» рано утром первого июня. Жильцы дома проснулись оттого, что один из их соседей громко просил чужой мотоцикл завестись. После этого он уронил технику на землю.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что голый по пояс мужчина склонился над мотоциклом. С криком «Давай! Последний шанс!» он попытался его поднять.

После того, как видео опубликовали в домовом чате, владелец узнал свою технику и угонщика. Оказалось, что мужчина привлек внимание соседей за неделю до попытки угона, когда скандалил со своей сожительницей.

Владелец мотоцикла подал заявление в полицию. Ущерб от падения техники он оценил в несколько десятков тысяч рублей.

Ранее житель Копейска угнал автомобиль и спрятался от полиции в палатке в лесу.

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