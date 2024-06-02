«Слышны взрывы, хлопки»: очевидец назвал возможную причину пожара в автосервисе в Томске

Житель Томска Дмитрий, ставший очевидцем пожара в здании автосервиса, рассказал «Газете.Ru», что во время возгорания слышал взрывы и хлопки. Мужчина отметил, что даже находясь вдалеке от здания, чувствовал сильный жар, и предположил, что причиной ЧП мог стать взрыв баллонов с пропаном.

«Увидел сильный дым, находясь в районе Горсада. Дым усиливался, решил дойти до места пожара, видно было, что где-то рядом. Подходя к месту, увидел языки пламени на здании, толпу народа, пожарные расчеты. В 70 метрах от горящего здания было находиться довольно сложно, жар сильно чувствовался. Были слышны взрывы, хлопки. Самое начало пожара я не застал, но его активную часть зафиксировал. С одной стороны здания вывеска автосервиса. Возможно, взрывались баллоны с пропаном. Панику не видел, пожар локализован», — сказал он.

2 июня Telegram-канал «Я из Томска» опубликовал кадры крупного пожара в здании на Советской улице, где располагается магазин бытовой техники и автосервис. Как уточнял региональный ГУ МЧС, площадь пожара составляет 800 кв. м, возгорание ликвидируют 45 сотрудников и 12 единиц техники.

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