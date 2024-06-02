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Ида Галич высмеяла слухи о тайной свадьбе: «Я — провокатор»

Телеведущая Ида Галич опровергла слухи о тайной свадьбе

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Пресс-служба Кинопоиск

Блогерша и телеведущая Ида Галич высмеяла в Telegram-канале слух о тайной свадьбе.

Слух о том, что Галич вышла замуж, появился после ее публикации в белом костюме. Из-за этого некоторые СМИ и поклонники посчитали, что наряд блогерши может быть свадебным. Сама телеведущая опровергла это.

«Что тут скажешь?! Я — провокатор! Надела белый костюм, ишь ты! Сильно смеюсь, умиляюсь», — заявила блогерша.

Галич уверила, что у нее с возлюбленным было путешествие по турецкому побережью, но никак не свадьба.

В декабре 2023 года Галич призналась, что завела новый роман. Она не стала раскрывать личность возлюбленного. Однако сообщила, что ее партнер — 33-летний предприниматель. Блогерша охарактеризовала его внешность как «симпатичный брюнет».

В мае 2024-го Ида Галич в шутку пожаловалась, что ее партнер любит ворчать по утрам. При этом она признала, что ее возлюбленный обладает определенным набором отрицательных качеств, которые, впрочем, есть у любого человека. Галич рассказала, что называет избранника Бубубу, когда тот в плохом настроении после сна.

Ранее Ида Галич не исключила возможность романа с женатым мужчиной.

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