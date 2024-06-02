На всей территории Украины отменили аварийные отключения света

Экстренные отключения света, которые ввели во всех регионах Украины утром 2 июня, отменили до вечера того же дня. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале государственной компании «Укрэнерго».

«Отменены аварийные отключения [электричества]», — говорится в заявлении.

В компании добавили, что следующие отключения света запланированы на период с 18:00 до 00:00 (совпадает с мск). В это время ограничение потребления электроэнергии также будет введено во всех областях страны.

При этом «Укрэнерго» обратило внимание, что в случае превышения лимитов потребления электричества региональные власти могут ввести почасовые отключения света. Они коснутся как промышленных, так и бытовых абонентов. Питание объектов критической инфраструктуры, в свою очередь, ограничиваться не будет.

Утром 2 июня директор украинской компании Yasno, входящей в энергетический холдинг «ДТЭК», Сергей Коваленко предупредил об экстренных отключениях света на всей территории страны. Он добавил, что в связи с этим повременные графики отключения энергоснабжения пока не действуют.

Ранее на Украине анонсировали повышение тарифов на электроэнергию для населения.