РФ и КНР работают над решением вопросов по аккредитации самолетов

В Министерстве транспорта Российской Федерации сообщили, что работа с авиационными властями Китая по решению вопросов, связанных с аккредитацией воздушных судов для выполнения рейсов в Пекин, ведется.

«Ведется работа с китайскими авиавластями по решению рабочих вопросов, связанных с аккредитацией воздушных судов», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что авиакомпания «Россия» получит необходимые разрешения для полетов в Пекин в ближайшее время. После получения разрешения авиакомпания приступит к выполнению рейсов в китайскую столицу.

20 декабря международный аэропорт Дасин в китайской столице Пекин уведомил российскую авиакомпанию, что отказывает ей в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. В результате были отменены ближайшие рейсы в Пекин из Владивостока, Красноярска и Иркутска. С марта 2023 года, уточняет агентство, авиакомпания проходила аккредитацию в Главном управлении гражданской авиации КНР.

Ранее в России изменили правила перелета пассажиров с детьми.