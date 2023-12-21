Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

РФ и КНР работают над решением вопросов по аккредитации самолетов

Минтранс РФ решает с КНР вопросы по аккредитации самолетов

close
100%
Shutterstock

В Министерстве транспорта Российской Федерации сообщили, что работа с авиационными властями Китая по решению вопросов, связанных с аккредитацией воздушных судов для выполнения рейсов в Пекин, ведется.

«Ведется работа с китайскими авиавластями по решению рабочих вопросов, связанных с аккредитацией воздушных судов», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что авиакомпания «Россия» получит необходимые разрешения для полетов в Пекин в ближайшее время. После получения разрешения авиакомпания приступит к выполнению рейсов в китайскую столицу.

20 декабря международный аэропорт Дасин в китайской столице Пекин уведомил российскую авиакомпанию, что отказывает ей в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. В результате были отменены ближайшие рейсы в Пекин из Владивостока, Красноярска и Иркутска. С марта 2023 года, уточняет агентство, авиакомпания проходила аккредитацию в Главном управлении гражданской авиации КНР.

Ранее в России изменили правила перелета пассажиров с детьми.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами