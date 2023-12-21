Налоговики заинтересовались ВНЖ и двойным гражданством россиян

Федеральная налоговая служба РФ стала запрашивать у россиян с двойным гражданством сведения о счетах в зарубежных банках. Об этом газете «Ведомости» сообщили юристы и налоговые консультанты.

В список документов, которые попросили предоставить налоговики за 2022 год, вошли данные внутреннего и заграничного паспортов, сведения о количестве дней, проведенных за пределами России, а также копии документов о виде на жительство или гражданстве зарубежной страны и выписки по счетам иностранных банков. Также налоговики запросили документы, которые подтверждают проведение валютных операций по открытым в зарубежных банках счетам.

В запросе ФНС говорится, что информация собирается согласно положениям закона «О валютном регулировании и валютном контроле», который позволяет проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами валютного законодательства.

ФНС получает данные об иностранных счетах россиян с 2018 года. Но раньше налоговики не требовали предоставить данные о ВНЖ в другой стране или втором гражданстве, пишет газета. Партнер BKHK Law Firm Роман Хаминский пояснил, что ситуация с автоматическим обменом информацией в последнее время усложнилась. ФНС запросила данные из-за релокации россиян в прошлом году — многие из них продолжают работать или вести предпринимательскую деятельность в России. При этом если человек проживает более 183 календарных дней в течение 12 последовательных месяцев, он признается налоговым нерезидентом, уточнил Хаминский.

Госдума в июне приняла закон о налогах для релокантов. Он касается тех россиян, которые работают на российскую компанию по трудовому договору, но провели на родине менее 183 дней. С 1 января следующего года ставка НДФЛ для них составит 13% или 15%, как и для резидентов. А в 2025 году норма заработает в отношении релокантов-фрилансеров.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что четверть релокантов, находящихся в поиске работы, вернулась в Россию.