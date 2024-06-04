В Дептрансе назвали последствия стрельбы по автобусу в Москве

В результате стрельбы по автобусу в Москве никто не пострадал. Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Отмечается повреждение элементов остекления транспортного средства.

«Пострадавших среди пассажиров транспорта нет, все люди в безопасности», — сообщили в ведомстве.

Место происшествия на Костромской улице было перекрыто, там работают оперативные службы.

До этого Прокуратура начала проверку по факту стрельбы в московском районе Бибирево.

Согласно предварительной информации, стрельба велась с применением пневматического оружия из окна квартиры жилого дома по двум прохожим — мужчине и женщине. Впоследствии раненым потребовалась медицинская помощь. Более того, зафиксированы выстрелы в сторону общественного транспорта.

По данным Telegram-канала Shot, автомобили Росгвардии перекрыли Костромскую улицу. В публикации уточняется, что мужчина, предположительно, скрылся в одном из жилых домов, сейчас все ближайшее подъезды оцеплены.

Ранее в Балашихе задержали мужчину, избившего водителя и обстрелявшего его авто.