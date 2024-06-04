Майли Сайрус объяснила, почему ходит в спортзал на каблуках

Певица Майли Сайрус в разговоре с W Magazine призналась, что занимается спортом на каблуках.

«Моя мантра, как и у любого спортсмена: «Практикуйся в том, как ты выступаешь». Вот почему я тренируюсь на каблуках», — пояснила Сайрус.

Она уточнила, что изменила свой образ жизни, когда стала придерживаться трезвости. По словам артистки, многие тренажерные залы кажутся ей уродливыми, поэтому она надевает каблуки, чтобы феминизировать пространство.

«У меня есть босоножки Gucci цвета слоновой кости, потому что они напоминают мне Мэрилин Монро. Я заинтересована в феминизации тренировочного пространства, потому что большая часть тренировочного оборудования уродлива», — добавила Сайрус.

Исполнительница подчеркнула, что с принятием трезвости начала более ответственно подходить к своей жизни. Некоторые детали Сайрус предпочитает держать в секрете от посторонних. Например, переписку с Бейонсе. Она считает общение с подругой милым и сакральным.

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