Россиянку, лечившую собак порохом, осудили за незаконное хранение взрывчатых веществ

В Югре женщина лечила собак порохом и оказалась на скамье подсудимых. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции ХМАО — Югры.

Подсудимая пояснила суду, что в 2021 году ее собаки заболели чумкой. Она обращалась в ветстанцию, а затем спросила совета у матери. Та порекомендовала дочери отпаивать животных дымным порохом и сама выдала ей коробку со взрывчатым веществом.

Женщина послушалась родительского совета и сумела спасти двух собак, а оставшийся порох затем хранила на полке в кухне. Позднее его изъяли правоохранители и возбудили в отношении россиянки уголовное дело.

В судебном заседании свидетельница, которая работает заведующей ветеринарным отделом, заявила, что с помощью дымного пороха действительно можно вылечить питомца от указанного вирусного заболевания, так как в порохе имеются специальные дубильные вещества и сера.

В итоге суд признал фигурантку дела о незаконном хранении взрывчатых веществ виновной, но с учетом положительных характеристик назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно, также женщину обязали заплатить штраф в размере 5 000 рублей.

Ранее условный срок дали россиянину, который cтрелял в собаку из найденного в лесу ружья.