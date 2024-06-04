Космический телескоп «Хаббл» приостановил работу из-за поломки

Космический телескоп «Хаббл» временно остановил наблюдения из-за технической неисправности. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителей NASA.

По словам официальных лиц, орбитальная обсерватория перешла в спящий режим около недели назад, когда один из трех оставшихся гироскопов системы наведения «Хаббла» вышел из строя. При этом другие системы телескопа действуют в штатном режиме.

Последняя замена гироскопов на «Хаббле» прошла в 2009 году. Вращающиеся колеса устройств обеспечивают устойчивость аппарата и его направление, отслеживая вращение и положение станции в космосе.

В NASA отметили, что «Хаббл» можно продолжать использовать с двумя и даже с одним действующим гироскопом, однако сейчас космическое агентство намерено пересмотреть статус обсерватории.

Космический телескоп «Хаббл» вывел на орбиту шаттл NASA Discovery в 1990 году. Аппарат находится на высоте около 545 километров над Землей. Его более крупный и мощный преемник, космический телескоп «Джеймс Уэбб», был запущен в 2021 году.

Ранее телескоп «Хаббл» приостанавливал работу из-за проблем гироскопами в конце ноября 2023 года.