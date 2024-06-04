Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье арестовали юношу, который из ревности напал на пару с мачете

В Подмосковье напавшего с мачете на пару подростка отправили под стражу

close
100%
Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области

Суд арестовал молодого человека из Подмосковья после того, как он напал на бывшую возлюбленную и ее нового партнера. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

В отношении 17-летнего юноши возбудили уголовное дело. Следователи уже осмотрели место происшествия и изъяли оружие.

«Назначены судебно-медицинские, биологические и молекулярно-генетические судебные экспертизы. На допросе обвиняемый признал вину. Расследование продолжается», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел в Балашихе. По предварительным данным, бывшая возлюбленная фигуранта шла домой со своим новым избранником. Молодой человек подкараулил пару и напал с мачете. В результате партнер девушки лишился двух пальцев. Его спутница также получила травмы. Сам юноша признался, что ревновал и решил отомстить бывшей.

Пострадавшим оказали всю необходимую помощь. У молодого человека диагностировали не только ампутацию пальцев, но и перелом ноги, резаные раны головы.

Ранее на Кубани осудили мужчину, из ревности облившего бывшую девушку серной кислотой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами