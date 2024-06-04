В Подмосковье арестовали юношу, который из ревности напал на пару с мачете

Суд арестовал молодого человека из Подмосковья после того, как он напал на бывшую возлюбленную и ее нового партнера. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

В отношении 17-летнего юноши возбудили уголовное дело. Следователи уже осмотрели место происшествия и изъяли оружие.

«Назначены судебно-медицинские, биологические и молекулярно-генетические судебные экспертизы. На допросе обвиняемый признал вину. Расследование продолжается», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел в Балашихе. По предварительным данным, бывшая возлюбленная фигуранта шла домой со своим новым избранником. Молодой человек подкараулил пару и напал с мачете. В результате партнер девушки лишился двух пальцев. Его спутница также получила травмы. Сам юноша признался, что ревновал и решил отомстить бывшей.

Пострадавшим оказали всю необходимую помощь. У молодого человека диагностировали не только ампутацию пальцев, но и перелом ноги, резаные раны головы.

Ранее на Кубани осудили мужчину, из ревности облившего бывшую девушку серной кислотой.